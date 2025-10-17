“グラビアクイーン”榎原依那が16日、自身のInstagramを公開。28歳を迎えたことを報告し、祝福の声が寄せられている。【映像】榎原依那のベッドに寝そべるセクシーショット 榎原は「今日で28歳になりました」とつづり、この日28歳になったことを報告。投稿した画像には、冠のような形をしたカチューシャを付け、カメラを見つめる榎原の姿が写っている。この投稿に、元NMB48でグラビアや俳優などで活躍する本郷柚巴が「