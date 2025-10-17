ファイズホールディングスが底堅い動きとなっている。１６日の取引終了後、家電品の配達や設置工事を行う誠ノ真（埼玉県八潮市）の全株式を１０月２０日付で取得し子会社化すると発表しており、これを好材料視した買いが下値に入っている。 今回の子会社化は、埼玉県の拠点を活用した輸配送の稼働率向上や、取引先からのニーズの高い首都圏での組立設置配送のサービス提供など、グループのロジステ