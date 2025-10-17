装着イメージ 株式会社焦点工房は、Thypochブランドの交換レンズ「Simera 21mm f/1.4 ASPH.」を10月17日（金）に発売した。ライカMマウント対応で距離計連動に対応する超広角レンズ。希望小売価格は15万3,000円。ブラックとシルバーを用意する。 ブラック シルバー 焦点工房が取り扱うSimeraシリーズとしては、10月10日（金）に28mm F1.4と35mm F1.4が発売済み。Thypochは中国深センに拠点を