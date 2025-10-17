【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが、10月16日20時より行ったYouTube生配信【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ】のアーカイブ映像が公開された。 ■同時視聴者数が65万人超えのなか、「フェーズ2」完結・「フェーズ3」開幕などを発表 同配信では、2025年12月31日で「フェーズ2」を完結し、2026年1月1日に「フェーズ3」を開幕することや、2026年秋頃に約3年ぶりのオリ