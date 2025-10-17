¡ÚMrs. GREEN APPLE¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¤ò¸µµ­»ö¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¡Û µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢ÃËÀ­¤â½÷À­¤â¥â¥Æ¤ë¶Ê¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£º£²ó¤ÏÃËÀ­ÊÔ¤È½÷À­ÊÔ¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥â¥Æ¤ë¶Ê¤ò¥â¥Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ ¢£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥â¥Æ¤ë15¶Ê¡ÊÃËÀ­ÊÔ¡Ë 01.¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×Mrs. GREEN APPLE02.¡Ö»òÊª¡×RADWIMPS03.¡Ö¿·¤·¤¤Îø¿ÍÃ£¤Ë¡×back number04.¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×10-FEET05.¡ÖµÕÌ´¡×King Gnu06.¡ÖÍÙ