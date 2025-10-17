この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショーが2025年10月30日〜11月9日に開催される ■三菱のブーステーマは「変わらぬ冒険の素晴らしさ」としている ■電動クロスオーバーSUVのコンセプトカーを世界初披露する 変わらぬ冒険の素晴らしさを提唱するコンセプトカーを展示 三菱自動車は、東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025にブース出展する。 注目の展示車両では、世界初披露となる「電動クロスオ