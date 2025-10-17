Gliiicoが、新曲「Pea」を本日リリースした。あわせて、MVも公開された。◆Gliiico 動画MVは、企画・プロデュース・撮影・編集を全てGliiico自身で行った完全自主制作の作品となっている。オリジナリティ溢れる彼らの世界観を象徴するような、ノスタルジックでユーモア溢れる作品となっているとのこと。◆◆◆◾️Gliiico コメント「Pea」は、モッシュピットの中での運命的な出会いを描いた楽曲です