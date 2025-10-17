TOMORROW X TOGETHER・YEONJUNが、11月7日に初のソロアルバム『NO LABELS PART.01』をリリースすることを発表した。YEONJUNは、10月16日午後11時、個人SNSに「MY FIRST SOLO ALBUM」というフレーズと共に一枚の写真を掲載した。そこには「NO LABELS」、「PART01」というフレーズと発売日が書かれており、赤色の字体がシンプルでありながら強いインパクトを残している。そして、所属事務所・BIGHIT MUSICが10月17日午前10時、Global