フジテレビの竹俣紅アナウンサーが16日、自身のインスタグラムを更新。同局の藤井弘輝アナウンサーと保育園で食育の授業を行ったことを報告した。 【写真】保育園の〝先生〟もお似合いです 「都内の保育園で、食育の授業を行いました。子どもたちがきちんとお話をきいてくれて助かりました。」と投稿し、かぶりものをしてオレンジのニットのトップスの写真を掲載。「みんなとってもかわいかったA