カンボジアで犯罪組織によって殺害された韓国人大学生事件に関連し、現地で行われる共同司法解剖では臓器売買被害についてに調査が行われる予定だ。16日、韓国警察庁および慶北（キョンブク）警察庁によると、今年8月にカンボジアで拷問を受けて死亡した大学生パクさん（22）の事件に関して、現地の医療機関で司法解剖手続きを近く実施する予定だという。今回の解剖には、国立科学捜査研究院の法医官1人と保健公務員2人、警察庁本