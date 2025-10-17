１１日に７９歳で亡くなった『アニー・ホール』や『ゴッドファーザー』で知られる女優ダイアン・キートンさんの遺族が、声明を通して死因を明らかにした。 【写真】美男美女！若かりし頃のアル・パチーノとダイアン・キートンさん ピープル誌に掲載された声明には、「この数日間、１０月１１日に肺炎で亡くなった愛するダイアンに寄せられた並外れた愛と支援のメッセӦ