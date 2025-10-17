ウォルト・ディズニー・ジャパンが国内のこども病院への支援活動「こども病院イニシアチブ」の一環として、日本テレビホールディングス、講談社と協力して行っている絵本の読み聞かせプロジェクト「Disneyストーリータイム」プロの伝え手たちが心を込めて届けるディズニーの物語を通して、病気と闘うこどもたちやご家族に、ひと時の安らぎや楽しみを届け、前向きな気持ちを持ってもらうことを目指しています。2025年10月16日に神奈