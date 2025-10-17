日本ホラー小説大賞・受賞作『ぼぎわんが、来る』でデビューし、ホラー界に一大旋風を巻き起こした澤村伊智氏。2025年10月に作家デビュー10周年を迎えるとのことで、澤村氏の代表作・比嘉姉妹シリーズの最新作『ばくうどの悪夢』（KADOKAWA）が文庫化、さらにはWEBで期間限定で既刊の比嘉姉妹シリーズの読み放題企画もスタートするという。『ばくうどの悪夢』あらためて『ばくうどの悪夢』について、さらには作家生活10周年に