「ナ・リーグ優勝決定シリーズ、ドジャース３−１ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースが無傷の３連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。九回にはポストシーズン（ＰＳ）でクローザーを務める佐々木朗希投手（２３）が登板し、１回無失点で完璧に締めくくった。ＰＳ３セーブ目をマークした。セーブが公式記録となった１９６９年以降でメジャーデビューから３セーブすべてをポストシーズンで記録したのは佐々