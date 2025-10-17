ポルトガル政府観光局は9月18日、数年ぶりとなるBtoBセミナー「Travel Trade Market Place日本」を開催した。セミナーではポルトガル観光の近況についてプレゼンがあっただけでなく、アレンテージョや中部地方、マデイラ諸島など各地の最新情報も紹介された。ポルトガル観光の現状と今後について、ボードメンバーのリディア・モンテイロ氏は、ポルトガルはヨーロッパで一番コロナ渦からの回復が早く、2024年に国際旅行は2019年を越