松本山雅FCは17日（金）、10月26日（日）に開催を予定している2025明治安田J3リーグ第33節松本山雅FC対カマタマーレ讃岐について、『長野Uスタジアム』に会場を変更して開催することを発表した。また、同試合においては現在最終調整を行っている段階で、試合開催情報（開催概要・アクセス情報・観戦マナー＆ルール等）、チケット情報（お持ちのシーズンパス、クラブガンズ特典の取り扱いなど）については、17日以降に順次、松