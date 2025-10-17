PayPayは、デジタル商品券を友達や家族に送れる「PayPayギフト」の提供を開始した。 対象加盟店で使えるデジタル商品券を「ありがとう」や「お疲れさま」など、好みのメッセージやデザインで送れる。特定の商品を指定する必要はなく、受け取った側が自由に支払いに利用できる。金額は1円単位で自由に設定できるが、対象加盟店ごとに最低購入金額がある。 ホーム画面の「送る・受け取る」機能から「PayP