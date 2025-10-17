米シカゴのハノーバーパーク警察署が公開しているラドゥレ・ボヨヴィッチ警察官の写真/Hanover Park Police Department（ＣＮＮ）米イリノイ州シカゴ郊外のハノーバーパークで１６日、警察官がモンテネグロからの不法移民だったとして移民税関捜査局（ＩＣＥ）に逮捕された。米国土安全保障省によると、逮捕されたのはラドゥレ・ボヨビッチ警察官。２０１５年に観光ビザの期限が切れた後も超過滞在していたとされ、ＩＣＥがイリノ