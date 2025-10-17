ロッテは17日、春季キャンプに関してチーム強化を目的にキャンプ地変更を発表した。▼ 一軍都城（一次キャンプ）→糸満（二次キャンプ)▼ 二軍石垣島（一次キャンプ）→都城（二次キャンプ）〇宮崎県都城市運動公園野球場〇沖縄県石垣市中央運動公園〇沖縄県糸満市西崎運動公園＊休日等のキャンプ日程詳細は11月下旬に発表