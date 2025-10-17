娘の結婚相手が国家公務員と聞き、「高収入で安心ね」と口にしたところ、「一般の会社と変わらない」と返された――確かに、公務員には「安定」や「堅実」といった印象を持つ方も多いかもしれませんが、実際の収入はどの程度なのでしょうか。 この記事では、公的データをもとに、国家公務員の給与水準と民間企業との違いを整理し、「高収入」といえるのかを考えてみましょう。 国家公務員の平均年収