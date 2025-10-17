韓国サッカー協会（KFA）のチョン・モンギュ会長が、ホーム開催の国際親善試合における“興行失敗”に言及した。【写真】日本のブラジル撃破に“0-5惨敗”韓国あ然「我々とあまりに対照的…」チョン会長は10月17日（日本時間）、サウジアラビア・リヤドで開催された「AFCアワード2025」に出席。先日行われたパラグアイ戦で指摘された観客数問題について語った。14日にソウルワールドカップ競技場で開催されたパラグアイ戦の観客数