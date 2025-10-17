ママ友の家は世帯年収1000万円なのに毎月「カツカツ」だと言われても、世帯年収400万円ほどでやりくりしている家庭からすればずいぶん余裕があるように思えるかもしれません。しかし、本当に「高収入＝余裕」という図式は成り立つのでしょうか。 本記事では、統計データをもとに、年収1000万円クラスの家庭が直面する支出構造やコストを分析し、年収400万円世帯との対比から「収入だけでは見えない現実」を考えてみます