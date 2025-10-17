「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。29 - 31 Aug 2025Circuit Zandvoort - ZandvoortCircuit length : 4.259 km / 72 LapsRace distance : 306.587 kmLap record : Lewis Hamilton / 2021北海の沿岸にあるザントフォールト。8月の終わりのヨーロッパは少し肌寒くもある。金曜のFP1から予選まで多少の雨はパラつくもののF1のセッションには殆ど