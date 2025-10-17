女性の恋愛観は、年齢と経験を重ねるにつれて変わっていくもの。３０代になった大人の女性は、１０ー２０代の頃と比べて恋愛についてどんな変化を感じているのでしょうか？そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「３０代の女性が、恋愛について『２０代の頃と変わった』と思うこと９パターン」をご紹介します。【１】感情的にケンカすることがなくなり、冷静に話し合えるようになった「自分の気持ちに