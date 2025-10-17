１９９４年に発足した自社さ連立政権の首相を務めた社民党名誉党首の村山富市（むらやま・とみいち）氏が１７日午前１１時１８分、老衰のため、大分市内の病院で死去した。１０１歳だった。関係者が１７日、明らかにした。自社さ連立政権では片山哲氏以来、２人目の社会党出身の首相。トレードマークの長い眉毛で親しまれた。９５年に発表した「村山談話」は先の戦争における侵略と植民地支配を公式に謝罪した声明として現在も度