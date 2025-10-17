スプリンターズＳは、シルクロードＳ組からカピリナとウインカーネリアンを推奨。１６着と１着という極端な結果だったが、今秋はいいスタートを切れたと信じたい。秋華賞はカムニャックが前哨戦のローズＳを制し、２冠奪取へ駒を進めてきた。過去に秋の前哨戦を勝ったオークス馬はすべて馬券圏内。カムニャックの３着内は濃厚なうえ、秋華賞は近４年、単勝１５倍より低い馬で３着以内を独占。固い傾向にあるレースだ。ただ、