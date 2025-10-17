歌手小柳ルミ子（73）が17日までに自身のブログを更新。体調を報告した。小柳は「生存確認」と題し「生きていますよ何とかQVC生放送後は過換気症候群…の様になってしまいこのまま心臓が壊れ死ぬかと思いましたご心配おかけしましたが何とか生きてます」と現状を打ち明けた。また「今日は昼過ぎから歌番組の公開収録責任を全う出来る様頑張って来ます」とファンへ呼びかけた。この投稿にファンからは「責任感の強い