¡ÖÈ±¤¬¤À¤¤¤Ö¿­¤Ó¤Æ¤­¤¿¡×¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤Î¸µÊÆ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(NFL)¤ÎÆüËÜ¿Í¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬SNS¤Ç¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤«¤é1Ç¯2¥ö·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£È±¤¬¤À¤¤¤Ö¿­¤Ó¤Æ¤­¤¿¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ó¥ë¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆºòÇ¯¤Þ¤Ç6´üÏ¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿ËÜÅÄ·Ê»Ò¤µ¤ó(42)¡£È±¤¬È´¤±Íî¤Á¤¿¼£ÎÅÃæ¤Î¼Ì¿¿¤È¤¹¤Ã¤«¤êÈ±¤¬¿­¤Ó¤¿¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¡£