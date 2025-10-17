J1アビスパ福岡のルーキーDF橋本悠（23）がサッカー人生で初めてという涙を乗り越えて躍動した。4日の横浜FC戦ではCKのキッカーとして決勝点を演出。チーム最多5本のシュートを放つなど、存在感が光った。その背景には、1週間前の悔しさがあった。連敗が今季最長の「5」にまで伸びた9月27日のホーム広島戦。試合後にサポーターの元へ向かう橋本は、あふれる涙をこらえきれなかった。「プロになって、一緒に戦ってくれるサポ