＜BMW女子選手権2日目◇17日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の第2ラウンドが進行している。日本勢8人全員がハーフターンし、6番から4連続バーディを奪取した竹田麗央が首位と1打差のトータル11アンダー・2位タイにつけている。【写真】16番は1打目が崖越えに韓国戦の会場はまさにリンクス畑岡奈紗はトータル10アンダー・4位タイ。馬場咲希はトータル9アンダー・7位タイと好位置でプレー