＜ECCレディス最終日◇17日◇北六甲カントリー倶楽部 東コース（兵庫県）◇6502ヤード・パー72＞国内下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、仲宗根澄香がトータル9アンダー・単独首位に立っている。【LIVE】きょうの青木香奈子さんはミニスカスタイル1打差2位タイに大須賀望、石田可南子、ルーキーの神谷桃歌。2打差5位タイには浜崎未来、平岡瑠依、14歳アマチュアの岩永梨花が続い