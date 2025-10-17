車の運転席から手を出してバイクを転倒させ、３０代男性に重傷を負わせたとして殺人未遂容疑で逮捕されていた男（３８）について、大阪地方検察庁は罪名を「傷害」に変更して起訴しました。大阪地検が１０月１４日（火）に傷害の罪で起訴したのは、大阪市西淀川区の建築工・土山法光被告（３８）です。起訴状などによりますと、土山被告は今年２月２４日の午前１１時ごろ、西淀川区の国道を乗用車で走行中に、同じ方向を走るバイク