生成ＡＩで「フェイクポルノ」を作成し、不特定多数が閲覧できる状態にしたか。京都府警が、埼玉県の会社員の男２人を逮捕しました。わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の疑いで逮捕された、埼玉県の会社員・黒田蒼容疑者（２８）と長谷川舜容疑者（２９）は、今年５月〜７月、わいせつな動画ファイル１７点をＳＮＳ上で公開し、不特定多数が閲覧できるようにした疑いがもたれています。黒田容疑者は、オンライン会議中の同僚など知人