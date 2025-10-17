八代市役所でシステム障害が発生し納税証明書などの発行ができなくなっています。来週10月20日には復旧する見込みです。八代市は、庁舎で使用している納税に関するシステムに障害が発生し、八代市の本庁舎や5つの支所、日奈久出張所の全てで納税証明書などの発行を終日停止すると発表しました。9月29日に納税などを国で管理できるシステムに移行したところ、一部のデータが照合できず、システムの不具合が発覚したということ