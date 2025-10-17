ロッテは17日、2026年春季キャンプに関してチーム強化を目的にキャンプ地を変更して実施すると発表した。1軍は1次キャンプを宮崎県都城市、2次キャンプを沖縄県糸満市で実施。2軍は1次キャンプを沖縄県石垣市、2次キャンプを都城市で行う。キャンプ地は宮崎県都城市の運動公園野球場。沖縄県石垣市の中央運動公園、沖縄県糸満市の西崎運動公園。キャンプ日程詳細は11月下旬に発表される。