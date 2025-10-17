ラグビーの日本代表を含むメンバーで構成される「ジャパンXV」は17日、あす18日のオーストラリアA代表戦に向けて試合会場のヨドコウ桜スタジアムで調整した。23人中15人が代表未経験という若手中心の構成。この一戦は、25日に国立でオーストラリア戦を迎える日本代表への“昇格”を懸けた舞台でもある。練習後には先発予定のWTB植田和磨（22＝神戸）が会見に臨み、抱負を口にした。植田「セレクションという意味もあると思う