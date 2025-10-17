【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１６日、ウクライナを侵略するロシアのプーチン大統領と電話会談を行い、ハンガリーの首都ブダペストで会談する方針で一致した。トランプ氏は時期について、ホワイトハウスで記者団に「おそらく２週間以内」との見通しを示した。停滞する和平協議が進展するかどうかが焦点となる。対面の米露首脳会談が実現すれば、８月に米アラスカ州で行われて以来で、ロシアによるウクライナ