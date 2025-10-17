バイクで暴走運転をしたとして逮捕された男子高校生2人が不起訴処分となりました。今月9日付けで不起訴となったのは、熊本市の18歳と16歳の男子高校生です。2人は先月1日、熊本市西区上代の県道で、バイクで暴走運転をしたとして道路交通法違反の共同危険行為の容疑で逮捕されていました。16歳の男子高校生は、無免許運転の罪で家庭裁判所に送致されました。熊本地検は不起訴の理由について、「回答を差し控える」としています。