【その他の画像・動画等を元記事で観る】10月より毎週月曜24時〜テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『3年Z組銀八先生』EDテーマとなっているLONGMANの新曲「Underclass HERO」が配信スタート、Music Videoが公開となった。「Underclass HERO」は『銀魂』の世界を飛び出して、キャラクターたちが自由気ままに学園生活を謳歌する、“銀魂流の青春”の魅力がたっぷりと詰まったアニメ『3年Z組銀八先生』のために書き下ろされた、“ち