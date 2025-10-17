LE SSERAFIMが、10月24日にリリースする1stシングル『SPAGHETTI』のトラックサンプラー「SAMPLER PLATTER」の映像2種を通して、新曲の一部を公開した。2つの映像は、5人のメンバーを3Dキャラクターで表現し、現実では起きないような不思議な演出で好奇心を刺激。個性的な映像と軽快なリズムが調和し、LE SSERAFIMならではの音楽を予告している。最初のトラックは、オルタナティブ・ファンク・ポップ（Alternative funk pop）ジャン