円全面高、ドル円150円割れ米中対立に米政府閉鎖、米地銀融資問題が新たな懸念材料に リスク回避の円買いが広がっている。 ドル円は150円台を割り込んだ、日経平均は後場一段安、700円超下げている。米株は時間外でも下落、安全資産である金に買いが集中しており史上最高値をつけている。債券も上昇、米10年債利回りは3.94%台まで低下、米5年債利回りは1年ぶり低水準。香港株は大幅続落、上海株も下落。欧州株先物も下落し