◆第７８回秋季東北地区高校野球大会▽決勝花巻東３―２八戸学院光星（１７日・花巻）花巻東（岩手第１）が八戸学院光星（青森第１）に３―２で勝ち、４年ぶり２度目の優勝を果たした。東北地区代表として明治神宮大会（１１月１４日から６日間、神宮）に出場する。１点を追う４回、巨人・古城茂幸内野守備走塁コーチ（４９）の次男で主将を務める４番・三塁の古城大翔（だいと）内野手（２年）が中前打で出塁すると、５番