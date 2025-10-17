東京レガシーハーフマラソン（１９日、東京・国立競技場発着）を主催する東京マラソン財団は１７日、出場選手の情報を更新し、マラソン前日本記録保持者で五輪に３大会連続で出場した大迫傑（３４）の所属が「東京陸協」から中国のスポーツ用品メーカーの「リーニン（ＬＩ―ＮＩＮＧ）」に変更された。また、マラソン日本歴代２位（２時間５分１２秒）の池田耀平（２７）＝花王＝が故障のため、ハーフマラソンで１時間１分２６秒