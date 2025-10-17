ポストシーズンのリーグ優勝決定シリーズが日本時間17日、各地で2試合行われました。ナ・リーグはドジャースがブリュワーズに2連勝で迎えた第3戦、初回に大谷翔平選手が先頭打者で3ベースヒットでいきなりチャンスを作ると、続くムーキー・ベッツ選手がタイムリーで先制点を生み出します。2回に同点に追いつかれるも、6回に“怪物新人”と呼ばれるブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手からヒットと四球でチャンスを作る