元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。アイドル時代の衣装事情を明かした。“大ピンチ”がテーマのエピソードトークで「ライブ中に衣装のチャックが下がってきた」と切り出した吉田。「よくあるっちゃよくあるんですけど」と前置きしつつ「私10年間アイドルをしてまして、中学2年生でNMB48に入った」と解説した。そして「毎年、周年コンサートという