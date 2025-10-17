３４年ぶりとなる大相撲のロンドン公演が１５日、ロイヤル・アルバート・ホールで開幕した。公演は１９日まで行われる。ロンドンの街並みに突如登場した「スモウレスラー」の姿は現地でも大きな反響を呼んでいる。公演に参加している伊勢ノ海部屋の公式Ｘが更新され、錦木、藤ノ川らが映画「ハリーポッター」で登場する場所として有名なキングスクロス駅を訪問。マフラーに魔法の杖を手に、魔法学校に向かう電車に乗り込む９と