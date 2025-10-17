今年もクリスマスシーズンが近づき、特別なホリデーケーキの予約が始まる時期となった。ヒルトン東京の1階にある「ショコラブティック」では、2025年10月16日（木）よりクリスマスオーナメントをテーマにした華やかなクリスマスケーキの予約受付を開始する。 ツリーを照らす美しいオーナメントの煌めきをそのまま閉じ込めたような、クリスマスカラーである赤、白、グリ