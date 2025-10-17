村山富市元首相（2024年2月） 大分県大分市出身で第81代の内閣総理大臣を務めた村山富市氏が17日午前、亡くなりました。 101歳でした。 村山富市元首相（2024年2月） 村山富市氏は1924年、大正13年に大分市で生まれました。 明治大学を卒業し県職員の労働組合で労働運動に取り組みます。 その後、大分市議会議員、県議会議員を経て、1972年に衆議院議員に初当選。 1994年（平成6年）には県出身者として