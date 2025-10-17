男性が悩んでいたりつらそうにしていたりすると、思わず手を差し伸べたくなりませんか？女性のもつ母性本能を刺激されることで、支えたくなってしまうのかもしれません。ただそれが既婚者だとしたら、深入りするのは危険です。今回は、奥さんの不倫で悩む男性と男女の仲になってしまった話をご紹介いたします。悩みを聞いていたら男女の関係に「会社の先輩が、奥さんが不倫したとのことで悩んでいたんです。どうやら奥さんは複数