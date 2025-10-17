【江戸ドラえもん役者絵】 販売開始日時：10月20日12時～ 価格：19,800円 【拡大画像へ】 株式会社版三は同社のオンラインショップ「浮世絵工房」にて、「江戸ドラえもん役者絵」を10月20日12時より販売する。価格は19,800円。 本商品は、歌川国貞の「御あつらへ三色弁慶」をモチーフに「ドラえもん」に登場するキャラクターたちをデザインした浮世絵ジ